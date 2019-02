Švicarji proti omejitvi širjenja urbanih območij

Bern, 10. februarja - Švicarji so na današnjem referendumu, na katerem so odločali o omejitvi širjenja urbanih območij, glasovali proti pobudi, ki jo je vložil podmladek Zelenih. Poleg referenduma na zvezni ravni so odločali o vrsti pobud na kantonalni ravni, med drugim o ureditvi vprašanja velikih zveri in nošenje verskih simbolov.