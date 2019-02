Dnevnik: Upravno sodišče glede Kemisa prikimalo vrhniški občini

Vrhnika/Ljubljana, 9. februarja - Upravno sodišče je ugodilo vrhniški občini, ki je tožila ministrstvo za okolje in prostor, ker je to ni priznalo kot stranske udeleženke v postopku gradbenega inšpektorata v Kemisu, poroča današnji Dnevnik. Sodišče je primer tako že drugič vrnilo gradbenemu inšpektoratu in mu dalo navodila, po katerem bo moral zdaj odločiti vsebinsko.