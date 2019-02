Kekec tudi po stotih letih med mladimi zelo živ

Kranjska Gora, 9. februarja - Literarni junak Kekec šteje že dobrih sto let. Praznovanje jubileja se je začelo lani, saj je Josip Vandot (1884 - 1944) planinske pripovedke o mladem pastirju objavljal v letih 1918, 1922 in 1924. V Kranjski Gori so jubilej proslavili ta teden z domoznanskim večerom Kekec je star 100 let. Kot so poudarili, je Kekec tudi danes še zelo živ.