Po več kot 70 letih objavljeno opravičilo Orwellu

London, 9. februarja - British Council je posthumno objavil opravičilo, ki so ga leta 1946 posredovali angleškemu pisatelju Georgeu Orwellu, ko so zavrnili objavo njegovega eseja In defence of English cooking (V bran angleški kuhinji). Vzrok zavrnitve je bil, da so dvomili o primernosti eseja za bralce iz drugih koncev Evrope, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.