V Evropskem parlamentu razstava o žrtvah fojb, Vajgl pisal Tajaniju

Bruselj, 7. februarja - V Evropskem parlamentu v Bruslju so pred 10. februarjem, ko Italija obeležuje dan spomina na žrtve fojb, ta teden odprli razstavo o italijanskih žrtvah nasilja med in po drugi svetovni vojni. Evropski poslanec Ivo Vajgl je nad razstavo, ki ne omenja žrtev fašizma, ogorčen in je zato v sredo pisal predsedniku Evropskega parlamenta Antoniu Tajaniju.