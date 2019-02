V Novem mestu razstava ob 120-letnici rojstva slikarja in grafika Božidarja Jakca

Novo mesto, 10. februarja - V razstavišču Jakčevega doma, ki deluje v okrilju Dolenjskega muzeja v Novem mestu, je na ogled razstava Podoba in moč krajine, s katero novomeški rojaki obeležujejo 120-letnico rojstva slikarja in grafika Božidarja Jakca ter hkrati 30-letnico njegove smrti. Razstava je v Jakčevem domu ob Jakčevi stalni razstavi na ogled do 20. aprila.