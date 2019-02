Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 2.)

Ljubljana, 6. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je bila v Sloveniji odkrita salmonela v mesu za kebab, ki je bilo uvoženo iz Poljske. Pisale so tudi o spletni kraji identitete evropskemu poslancu Francu Bogoviču in novinarju RTV Slovenija Boštjanu Veseliču. Poročale so o zaprtju Škocjanskih jam zaradi poplav.