Trump za prvega moža Svetovne banke predlaga Malpassa

Washington, 6. februarja - Ameriški predsednik Donald Trump je za kandidata za prihodnjega prvega moža Svetovne banke izbral Davida Malpassa, sicer že starega znanca ameriške vlade in Wall Streeta, ki je znan tudi po skeptičnem odnosu do globalizacije in mednarodnih institucij. Malpass, 62-letni republikanec, je odkrito negativno naravnan tudi do Kitajske.