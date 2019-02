Slovenski in avstrijski gradovi bodo povezani s cesto gradov

Murska Sobota, 6. februarja - Na dvorcu Rakičan so danes predstavniki devetih slovenskih gradov podpisali sporazum o sodelovanju s 25 avstrijskimi gradovi v projektu Ceste gradov. Tako so tudi uradno potrdili čezmejno združenje, ki povezuje gradove in dvorce obeh držav ter omogoča njihovo sodelovanje in skupno trženje.