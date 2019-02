Večji psi bi bili lahko bolj pametni kot manjši

Phoenix, 9. februarja - So bolj pametni večji ali manjši psi in kakšno vlogo ima pri tem velikost možganov? To vprašanje so si zastavili znanstveniki z univerze v Arizoni in ugotovili, da samo po velikosti možganov ne moremo soditi o inteligentnosti psa, kljub temu pa so se psi z večjimi možgani bolje odrezali na nekaterih inteligenčnih testih.