Panvita: Meso ni iz sporne klavnice in je neoporečno

Ljubljana/Gornja Radgona, 6. februarja - Pošiljka 15 ton zmrznjenega govejega mesa ni iz sporne poljske klavnice in je neoporečna, na podlagi dokumentov danskega dobavitelja poudarjajo v Panviti, ki skladišči to meso. Uporabili ga sicer niso še nič in je v karanteni, uradne izvide slovenskega laboratorija pričakujejo v naslednjem tednu.