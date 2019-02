Filip Robar Dorin: Udaren filmar, raziskovalec in interpret

Ljubljana, 7. februarja - Veliki Prešernov nagrajenec, režiser in scenarist Filip Robar Dorin je s silovito, nenavadno in raznoliko ustvarjalno potjo na več področjih odločilno zaznamoval slovensko filmsko pokrajino. V utemeljitvi nagrade piše, da je udaren filmar, raziskovalec in interpret, predan raziskovanju povsem lastnega filmskega izraza in prezrtih družbenih skupin.