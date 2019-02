Znani so najboljši mladi naravoslovci v državi

Ljubljana, 6. februarja - Na 7. državnem tekmovanju iz znanja naravoslovja za dijake prvega in drugega letnika srednjih šol so izbrali najboljših šest naravoslovcev, ki bodo maja odpotovali na evropsko naravoslovno olimpijado na Portugalsko. Skupna zmagovalka tekmovanja je sicer Tjaša Sušnik z Gimnazije Kranj, so sporočili iz Zveze za tehnično kulturo Slovenije.