Januarja na letni ravni 1,1-odstotna inflacija

Ljubljana, 6. februarja - Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so se januarja na letni ravni zvišale za 1,1 odstotka. Podražila sta se med drugim toplotna energija ter oprema za šport in počitnice v paketu. Na mesečni ravni so cene ob zimskih razprodajah upadle za 1,1 odstotka, je danes objavil državni statistični urad.