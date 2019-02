Hrvaško ministrstvo za izobraževanje bo šolam priporočilo obisk Jasenovca

Zagreb, 8. februarja - Hrvaško ministrstvo za znanost in izobraževanje bo v skladu z novim učnim načrtom osnovnim in srednjim šolam priporočilo obisk spominskega območja Jasenovac, kjer je bilo med drugo svetovno vojno največje ustaško koncentracijsko taborišče. V Jasenovcu so sicer lani zabeležili več obiskovalcev iz tujine kot iz Hrvaške.