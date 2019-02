Župani šaleških občin Lobnika seznanili s svojimi težavami

Velenje, 5. februarja - Velenjski župan Bojan Kontič se je danes v Velenju skupaj z županoma občin Šoštanj Darkom Menihom in Šmartno ob Paki Jankom Kopušarjem sestal z zagovornikom načela enakosti Miho Lobnikom. Župani so zagovorniku predstavili težave, s katerimi se soočajo na področju sociale, zdravstva in integracije tujcev, ki živijo v njihovih občinah.