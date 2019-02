Celjski hotel Turška mačka kupila celjska občina

Celje, 5. februarja - Celjski hotel Turška mačka je konec januarja na drugi javni dražbi kupila celjska občina po izklicni ceni 521.550 evrov. Kot so danes za STA povedali na občini, so se skladno s strategijo nakupa poslovnih prostorov na območju starega mestnega jedra odločili za nakup hotela, uveljavili so tudi predkupno pravico.