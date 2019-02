Maduro kritičen do poziva skupine iz Lime k menjavi oblasti

Caracas/Ottawa, 5. februarja - Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je v ponedeljek poziv držav skupine iz Lime k spremembi oblasti v Venezueli označil za "odvratnega in smešnega". Znova je bil kritičen tudi do evropskih držav, ki so predsednika parlamenta Juana Guaidoja priznale za začasnega predsednika. Teh je po najnovejših podatkih okoli 20.