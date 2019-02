Poročilo Pentagona: Ob umiku ZDA iz Sirije se Islamska država lahko ponovno okrepi

Washington, 4. februarja - Ameriško obrambno ministrstvo je danes objavilo poročilo o Islamski državi (IS), ki v nasprotju z optimističnim razglašanjem skorajšnje popolne zmage nad teroristi v Siriji opozarja, da bi lahko IS v primeru umika ameriške vojske v šestih mesecih do enega leta ponovno osvojila izgubljeno ozemlje in razglasila zmago.