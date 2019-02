Vsak Slovenec za kulturo v povprečju nameni 192 evrov na leto

Ljubljana, 5. februarja - Pri Statističnem uradu RS so ob bližnjem kulturnem prazniku zbrali nekaj zanimivih statističnih podatkov. Kot je razvidno iz statistik za leto 2017, so celotni izdatki države za kulturo znašali 199 evrov na prebivalca, vsak prebivalec pa je v kulturo v povprečju vložil 192 evrov. Kot zanimivost so dodali, da v Sloveniji živi 316 Francetov.