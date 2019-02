Batagelj: Prišel je čas za konkretne ukrepe

Postojna, 4. februarja - Politične razmere v Sloveniji so se toliko uredile, da je vendarle prišel čas za konkretne ukrepe, je ob robu foruma Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) v Postojni poudaril predsednik kluba Marjan Batagelj. Zavzel se je za čim bolj sodelovalen odnos politike in gospodarstva, ki je glede na primere iz Švice po njegovih besedah pot do uspeha.