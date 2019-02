Evropske države priznavajo Guaidoja za začasnega predsednika Venezuele

Madrid/London, 4. februarja - Evropske države so danes začele priznavati vodjo venezuelske opozicije in predsednika parlamenta Juana Guaidoja za začasnega predsednika, potem ko je venezuelski predsednik Nicolas Maduro zavrnil njihov ultimat, naj do nedelje razpiše demokratične predsedniške volitve. Med prvimi so Guaidoja priznale Španija, Velika Britanija, Francija in Avstrija.