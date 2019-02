Raziskava: Med mladimi odraslimi v porastu rakave bolezni, povezane z debelostjo

London/Washington, 4. februarja - Med letoma 1995 in 2015 so se med odraslimi, mlajšimi od 50 let, v ZDA pogosteje kot v preteklosti pojavljale rakave bolezni, za katere je znan dejavnik tveganja debelost, kaže danes objavljena študija. Raziskovalci so ob tem posvarili, da bi porast teh rakov lahko obrnil sedanji trend upadanja smrtnosti zaradi raka.