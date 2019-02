Reporter o najbolj primernem scenariju pri prevzemu Mercatorja (4. 1.)

Ljubljana, 4. februarja - Silvester Šurla v uvodniku Zavožena katedrala piše o tem, kako je Mercator povozil čas ter da ni tak dragulj, kot so nam dolgo let dopovedovali razni politiki, ki so iz njega delali katedralo novodobnega potrošništva. Avtor ugotavlja, da bi bilo za vse najbolje, če bi Mercator prevzel nekdo iz branže iz tujine, ki obvlada trgovski posel.