Poplave prizadele osrednji del BiH

Zenica/Zagreb, 3. februarja - Na območju Zenice v osrednjem delu Bosne in Hercegovine so danes razglasili izredno stanje, ker so zaradi nenadne odjuge močno narasli vodotoki in začeli poplavljati. Več hiš je pod vodo, voda pa odnaša tudi mostove in ceste, poroča hrvaški portal Index.hr. Nagla odjuga povzroča težave tudi na Hrvaškem.