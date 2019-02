Dajana Jastremska slavila v Hua Hinu

Bangkok, 3. februarja - Osemnajstletna ukrajinska teniška igralka Dajana Jastremska je zmagovalka turnirja WTA v tajskem Hua Hinu. V današnjem finalu turnirja z nagradnim skladom 250.000 ameriških dolarjev je po dveh urah in 25 minutah premagala Avstralko Ajlo Tomljanović s 6:2, 2:6 in 7:6 (3). Zanjo je to druga turnirska zmaga, lani je slavila v Hongkongu.