Požar industrijskega objekta v Škofji Loki brez poškodovanih

Škofja Loka, 2. februarja - V objektu industrijskega kompleksa v Škofji Loki je okoli 18.30 zagorelo. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je ogenj medtem pogašen, evakuacija oseb ni bila potrebna in nihče ni ogrožen, tudi poškodovanih ni. Interventne službe so še na kraju, vzrok požara pa bodo še ugotavljali.