V Venezueli napovedani množični protesti proti Maduru

Caracas, 2. februarja - V več venezuelskih mestih in tudi v tujini so napovedani protesti proti venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru. Opozicijski predsednik parlamenta Juan Guaido je pozval k udeležbi na "najmnožičnejših protestih v zgodovini države in na kontinentu", da bi Madura pripravili do razpisa novih predsedniških volitev.