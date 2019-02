V Sloveniji odkrito sporno poljsko meso v uničenje

pripravila Zoja Črnilec

Ljubljana, 1. februarja - Uprava za varno hrano je promet s spornim poljskim mesom, ki ga je slovenski dobavitelj dobil prek Nemčije, prepovedala in ga poslala v uničenje. Zaenkrat še ni znano, koliko je tega mesa in ali je bilo že distribuirano naprej. V luči afere v NSi zahtevajo nujno sejo odbora DZ, NIJZ pa opozarja na smernice prehranjevanja v vrtcih in šolah.