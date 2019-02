NIJZ ob aferi s poljskim mesom opozarja na smernice prehranjevanja v vrtcih in šolah

Ljubljana, 1. februarja - NIJZ je v zvezi z morebitnim tveganjem za zdravje ljudi zaradi uživanja spornega mesa s Poljske sporočil, da veljavne smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih ne razlikujejo izbir posameznih vrst mesa. Svetujejo pa vrtcem in šolam, naj naročajo čim bolj kakovostna in prehransko ustreznejša živila, ki so lokalna in sveža.