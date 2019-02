V strankah vse bolj pestro v pripravah na evropske volitve

piše Tadeja Vrtovec

Ljubljana, 3. februarja - Stranke se aktivno pripravljajo na evropske volitve. Zlasti tradicionalne parlamentarne, tudi SDS, SD in NSi, bodo nastopile samostojno, nekatere pa se še dogovarjajo o sodelovanju in preračunavajo, kaj bo prineslo boljši izid. Napeto je v pričakovanju odločitve LMŠ, SMC in SAB o skupni listi, SDS pa bo v torek predvidoma formirala volilni štab.