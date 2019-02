ZN zahtevajo neoviran humanitarni dostop do vzhoda Sirije

Ženeva, 1. februarja - Združeni narodi so danes pozvali k nemotenemu humanitarnemu dostopu do mesta Al Hol na vzhodu Sirije, kjer je glavno begunsko taborišče za notranje razseljene Sirce, ki bežijo pred nasiljem skrajne skupine Islamska država (IS). Kljub večkratnim pozivom prošnji ZN še niso ugodili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.