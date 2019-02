Policisti ujeli voznika, ki je vozil pod vplivom nedovoljenih drog

Postojna, 1. februarja - Postojnski policisti so bili v januarju posebej pozorni na vožnjo pod vplivom nedovoljenih drog. V štirih primerih je policist zaznal vpliv drog, zato so voznikom odredili strokovni pregled. V enem primeru so pri 29-letnem vozniku ugotovili prisotnost kokaina in THC v krvi, so danes o sporočili s Policijske uprave Koper.