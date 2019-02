Nadzorni svet Term Topolšica razrešil direktorico Fijavž Špehovo

Topolšica, 1. februarja - Nadzorni svet Term Topolšica je razrešil direktorico družbe Lidijo Fijavž Špeh, ki je terme vodila kar 30 let. Za njen odpoklic so se nadzorniki odločili, ker je bilo ugotovljenih več hujših kršitev pri poslovanju, katere je v predreviziji opazil in nanje opozoril tudi revizor, je za STA povedal predsednik nadzornega sveta Peter Krivc.