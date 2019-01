Za nekatere letne pravice iz javnih sredstev s februarjem dvig dohodkovnih mej

Ljubljana, 31. januarja - Meje dohodkov, na podlagi katerih bodo za letošnje leto ugotavljali upravičenost do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca in pravice do subvencije malice za dijake, se bodo s petkom dvignile. Za nekatere družine to pomeni, da bodo upravičene do višjih socialnih transferjev, navajajo na ministrstvu za delo.