Podjetja imajo težave pri iskanju talentiranih kadrov, tudi v Sloveniji

Ljubljana, 31. januarja - Kar 45 odstotkov podjetij po svetu ne najde ustrezno talentiranega kadra za prosta delovna mesta, kar je dve petini več kot leta 2017 in največ v zadnjem desetletju. V Sloveniji je takšnih delodajalcev 40 odstotkov, so ugotovili v podjetju ManpowerGroup, potem ko so o težavah pri iskanju delavcev povprašali delodajalce iz 43 držav.