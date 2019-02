Izvršni direktor Sandoza: Slovenija pomembna tako z vidika proizvodnje kot razvoja

pogovarjala se je Janja Zalar

Basel, 2. februarja - Novartisova generična enota Sandoz je pred velikimi spremembami. V letu in pol bo vodstvo pregledalo poslovanje in prisotnost v več kot 150 državah in zarisalo novo pot. To pa, kot je v pogovoru za STA dejal izvršni direktor Sandoza Richard Francis, zaenkrat ne prinaša sprememb v Sloveniji, ki je v Sandozu cenjena.