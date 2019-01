Unilever zaradi neugodnih vplivov valutnih tečajev s padcem prihodkov

Amsterdam, 31. januarja - Negativni vplivi gibanja valutnih tečajev so prizadeli poslovni rezultat koncerna Unilever v minulem letu. Lastnik številnih blagovnih znamk, kot so Magnum, Knoww, Lipton in Dove, je vknjižil 51 milijard evrov prihodkov, kar je pet odstotkov manj kot v letu prej.