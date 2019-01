Policisti preiskujejo dve sumljivi smrti na Biču

Novo mesto, 31. januarja - Policisti so na Biču, v hiši v lasti prevozniškega podjetja iz Grosupljega, v petek našli truplo 46-letnega Bolgara, pred tem pa so v tej hiši 12. januarja obravnavali smrt 60-letnega Hrvata, so pojasnili na Policijski upravi Novo mesto. Sumijo, da gre v obeh primerih za sumljivi smrti zaradi povzročitve splošne nevarnosti. Preiskava še poteka.