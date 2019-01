Šketa ob napovedani tožbi Bruslja v bran hišni preiskavi na Banki Slovenije

Ljubljana, 31. januarja - Na vrhovnem državnem tožilstvu ob napovedi tožbe Bruslja proti Sloveniji trdijo, da je bila hišna preiskava na Banki Slovenije opravljena v skladu s sodno odredbo in zakonom. Generalni državni tožilec Drago Šketa poudarja, da je bilo delo tožilstva usmerjeno v to, da zagotovi objektivno in strokovno delo policije, kar jim je tudi uspelo.