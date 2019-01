Planinska zveza Slovenije razglasila najboljše športnike leta 2018

Ljubljana, 30. januarja - Planinska zveza Slovenije je na Gospodarskem razstavišču razglasila najboljše športnike leta 2018 v alpinizmu, športnem in lednem plezanju ter turnem smučanju. Najboljša športna plezalca sta postala Janja Garnbret in Jernej Kruder, z nagradama za življenjsko delo v alpinizmu so se poklonili Stazi Černič in Danici Blažina.