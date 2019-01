Polarni mraz stiska severni del srednjega zahoda ZDA

Chicago, 30. januarja - Severni del srednjega zahoda ZDA so danes zajele izjemno nizke temperature, zaradi katerih guvernerji držav in župani mest razglašajo izredne razmere. V Chicagu so temperature zjutraj padle na minus 28 stopinj Celzija in bodo padale še do večera. Hud mraz je zahteval najmanj šest življenj, odpovedali so najmanj 2000 letov.