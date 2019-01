Šestina uporabnikov brez varnostne zaščite pametnega telefona

Ljubljana, 30. januarja - Večina ali 87 odstotkov uporabnikov interneta, starih med 16 in 74 let, je po najnovejših podatkih statističnega urada uporabljalo pametni telefon. Dobra šestina uporabnikov ga je uporabljala brez kakršnegakoli varnostnega programa, dobra četrtina pa naloženim aplikacijam ni omejila ali zavrnila dostopa do zasebnih podatkov.