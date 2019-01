Umrl je priznani r&b izvajalec z žametnim glasom James Ingram

New York, 30. januarja - Le dobra dva tedna pred 67. rojstnim dnem je v torek v Los Angelesu preminil grammyjevec James Ingram, ki je znan po številnih r&b uspešnicah. Na glasbeno pot je stopil s skupino Revelation Funk, kasneje je igral klaviature za pionirja soula Rayja Charlesa. Pozornost javnosti in prvega grammyja si je prislužil s skladbo One Hundred Ways.