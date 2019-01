Piranski občinski svet pooblastil Zadkovića v zvezi s pobudo civilne iniciative

Piran, 29. januarja - Po dolgotrajnih proceduralnih zapletih so piranski občinski svetniki na današnji seji župana Đenia Zadkovića pooblastili, da se v njegovem imenu opredeli do pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti treh občinskih prostorskih odlokov, ki jih na ustavnem sodišču izpodbija Civilna iniciativa Piran.