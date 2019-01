Jesenice, 29. januarja - V Splošni bolnišnici Jesenice je danes okoli 15. ure izbruhnil požar. Poteka evakuacija, so za STA potrdili na Policijski upravi Kranj in na Upravi RS za zaščito in reševanje. Gasilci so na kraju dogodka, več informacij pa trenutno še ni znanih.