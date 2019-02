Facebook bo star 15 let

pripravila Sara Ejavec Tekavec

San Francisco, 1. februarja - Zametki družbenega omrežja Facebook segajo v leto 2003, ko je Mark Zuckerberg objavil Facemash, kjer so študenti univerze Havard ocenjevali, katera od študentk na ekranu je lepša. Stran so zaradi spornosti hitro zaprli, je pa spodbudila idejo o danes enem najbolj priljubljenih omrežij. Sledi nekaj poudarkov iz zadnjih 15 let.