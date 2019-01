Koper, 29. januarja - V ponedeljek nekaj po 18. uri so policijo obvestili o ropu v trgovini v Vanganelu pri Kopru. Mlajši moški je z manjšo pištolo zagrozil prodajalki, pobral denar iz blagajne in nato pobegnil. Osumljenec je visok približno 170 centimetrov, močnejše postave, oblečen pa je bil v sivo trenerko s kapuco, so sporočili iz Policijske uprave Koper.