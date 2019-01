Predlagani dogovor zavrnil še drugi sindikat Pošte Slovenije

Maribor, 29. januarja - Zaposleni v poštnem prometu na Pošti Slovenije so tik pred začetkom stavkovnih aktivnosti. Potem ko je predlagani dogovor z delodajalcem že prejšnji teden zavrnil Sindikat poštnih delavcev, je danes to storil še večji od obeh sindikatov - Sindikat delavcev prometa in zvez (SDPZ) pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).