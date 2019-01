Benatia Juventus zamenjal za katarski Al Duhail

Torino, 29. januarja - Maroški nogometni reprezentant Medhi Benatia se je po dveh sezonah in pol poslovil od italijanskega velikana Juventusa in se preselil h katarskemu Al Duhailu. Stara dama bo za branilca do oktobra 2019 v dveh obrokih dobila osem milijonov evrov, še dva milijona lahko prejme v obliki bonusov.